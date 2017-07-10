Власти: Собственник не планирует восстанавливать производство на ликероводочном заводе "Аалто" в Карелии

От остановки ликероводочного завода ООО "Аалто" бюджет недополучает 170 млн рублей.

Как сообщала ранее деловая интернет-газета "Вести Карелии", ФНС обвинило ООО "Аалто" в неуплате НДС за 2012-2013 годы на сумму 17,4 млн. рублей и налога на прибыль за 2011-2013 годы в размере 20,1 млн. рублей.

В результате налогового спора у ООО "Аалто" было приостановлено действие лицензии. С 19 июня 2016 года прекращено производство на ликеро-водочном заводе в Лахденпохье, который принадлежит компании. Сотрудники предприятия - 60 человек – были уволены по сокращению штатов. В 2015 году отчисления по налогам и взносам ООО "Аалто" в бюджеты разного уровня за 2015 год составили 154,6 млн.руб. в год.

Как написал в твиттер глава района Лахдепохского района Владислав Вохмин, пока собственник не планирует восстанавливать производство. Ликероводочную продукцию выпускают на двух заводах в других регионах страны. От остановки ликероводочного завода бюджет недополучает 170 млн рублей налоговых платежей.

ООО "Аалто" - предприятие по производству алкогольной продукции, которым были разработаны уникальные рецептуры водок, настоек и бальзамов с использованием натуральных компонентов. Открытие завода состоялось в апреле 2003 года.