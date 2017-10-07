15:28, 07 Октября 2017
Власти торжественно открыли новый мост через Шокшу
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Строительство моста стало возможным благодаря Программе поддержки местных инициатив.
В субботу утром депутат Заксобрания Карелии от Прионежского района Ольга Шмаеник и глава Шокшинского сельского поселения Виктория Буторина перерезали символическую красную ленточку и открыли новый мост через реку Шокша, сообщили в карельском парламенте.
Строительство моста стало возможным благодаря Программе поддержки местных инициатив.
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