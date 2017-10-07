Власти торжественно открыли новый мост через Шокшу

Строительство моста стало возможным благодаря Программе поддержки местных инициатив.

В субботу утром депутат Заксобрания Карелии от Прионежского района Ольга Шмаеник и глава Шокшинского сельского поселения Виктория Буторина перерезали символическую красную ленточку и открыли новый мост через реку Шокша, сообщили в карельском парламенте.

Строительство моста стало возможным благодаря Программе поддержки местных инициатив.