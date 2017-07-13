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Новости. Спорт
11:28, 13 Июля 2017

Власти: Центр спортивной гимнастики в Петрозаводске начнут строить в августе

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Возведение Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске в районе улицы Повенецкой начнется в конце лета.

В ходе совещания с участием замсекретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева обсуждались вопросы, связанные с реализацией в столице Карелии проекта по возведению современного гимнастического центра.

"Мы готовы содействовать компании-застройщику в достижении скорейшей договоренности с ресурсоснабжающими организациями, Администрация города также предоставит ей возможность бесплатно вывозить на полигон строительный мусор, образовавшийся при сносе фундамента прежнего здания. При возможности, поможем строителям с техникой", - сказал заместитель Главы Петрозаводска Андрей Иванов.

Возведение отвечающего всем современным требованиям Регионального центра спортивной гимнастики в Петрозаводске в районе улицы Повенецкой запланировано в рамках Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии. В составе Центра предусмотрены универсальный спортивный зал, раздевалки, тренажерный зал, тренерская, буфет и административно-хозяйственные помещения.

Пояснив, что в настоящее время необходимые для строительства гимнастического Центра средства, а это 130 миллионов рублей, уже перечислены в Фонд "100-летия Республики Карелия", заместитель Секретаря Совбеза напомнил, что в следующем году Центр должен быть построен, полностью оборудован и передан на баланс Петрозаводска. Достигнута договоренность, которая позволит значительно сократить последующие расходы городской казны на содержание и эксплуатацию нового объекта, отметили в пресс-службе мэрии.

"Центр спортивной гимнастики строится без общежития. В то же время, большое спортивное общежитие будет построено на Кургане – для использования совместно с биатлонным центром. Таким образом, общежитие будет эксплуатироваться круглогодично, и станет самоокупаемым", - цитирует пресс-служба мэрии слова Рашида Нургалиева.

В ходе совещания отмечено, что по завершению строительства новое спортивное сооружение будет готово к использованию.

"С президентом Федерации спортивной гимнастики Василием Николаевичем Титовым заключено соглашение о том, что строящийся комплекс, который будет отвечать требованиям мирового уровня спортивных стандартов, также будет снабжен лучшим на сегодняшний день спортивным оборудованием для гимнастики – это тоже подарок для Карелии, ценой в 30 – 35 миллионов рублей", - рассказал Рашид Нургалиев.

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