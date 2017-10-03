Власти заявили о стабилизации ситуации с кормом для коров в "Пряжинском"

Глава Карелии Артур Парфенчиков что, теперь животные АО "Пряжинское"находятся в безопасности.

Напомним, работники АО "Пряжинское", которые в течение четырех месяцев не получают зарплату, объявили сбор помощи для умирающих на фермах от голода животных. То, что сегодня происходит на предприятии, люди называют голодомором.

"Сегодня ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" организовало полноценное кормление всего поголовья коров, принадлежащих АО "Пряжинское". Кроме того, на ферму поступили комбикорма, приобретенные на пожертвования неравнодушных людей, откликнувшегося на просьбу о помощи. Теперь животные находятся в безопасности. В настоящее время стороны работают над согласованием и подписанием договора купли продажи, чтобы приобрести в собственность поголовье, а также документы на аренду животноводческих помещений", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".