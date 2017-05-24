Вместо гейзерного фонтана в парке "Ямка" установят "плачущий" камень

Общественная комиссия по реализации программы "Комфортная городская среда" одобрила проект инициативной группы жителей Петрозаводска, который предусматривает размещение сада камней в парке у реки Лососинка вместо гейзерного фонтана.

Напомним, в рамках программы "Комфортная городская среда" в карельской столице планируется обустроить парк "Ямка". Проект был подготовлен Петрозаводским госуниверситетом и в начале апреля одобрен жителями на общегородском собрании. Однако впоследствии выяснилось, что некоторым горожанам он не понравился.

Инициативные жители и экспертное сообщество на прошлой неделе высказали свои предложения по корректировке проекта. В частности, они призвали мэрию отказаться от идеи мощения брусчаткой дорожек в "Ямке", уменьшить количество деревьев, которые предполагается срубить, а также попросили организовать в парке дренажную систему, а ведущую к "Ямке" лестницу – отремонтировать. Критике подвергся и гейзерный фонтан. Его жители попросили заменить другим арт-объектом. Каким именно, они рассказали в среду на внеплановом заседании общественной комиссии по реализации программы "Комфортная городская среда".

"Мы предлагаем сделать сад камней, название концепции – "Листы каменной книги", - сообщила лидер велодвижения Петрозаводска Анастасия Неровная. – Предлагаем разместить в центре парке "Ямка" валуны из карельских пород с рельефной художественной обработкой".

Она заверила присутствовавших, что в карельской столице есть резчик по камню, который с радостью возьмется за такую работу.

"Мы понимаем желание администрации установить фонтан в этом месте. Наше предложение – сделать живой камень, чтобы из нашего карельского камня текла вода", - отметила Анастасия Неровная, добавив, что получится "эстетично, экологично, доступно, просто, дешево".

В результате общественная комиссия проголосовала за представленный проект. Завтра он будет рассмотрен на республиканском уровне.