Вместо повышения пенсионного возраста обсуждается повышение трудового стажа

В правительстве России обсуждают возможность повышения минимального трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста.

По мнению авторов инициативы, резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное не даст сразу эффекта для бюджета.

Один из собеседников газеты "Ведомости" объяснил, что сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда России (ПФР), а повышение стажа будет стимулировать людей работать и дальше, чтобы в будущем получать более высокую страховую пенсию. Кроме того, по его словам, это позволит людям выйти из серого сектора, что обелит экономику и пополнит бюджет ПФР.

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