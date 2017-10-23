16:31, 23 Октября 2017
Вместо повышения пенсионного возраста обсуждается повышение трудового стажа
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В правительстве России обсуждают возможность повышения минимального трудового стажа в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста.
По мнению авторов инициативы, резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное не даст сразу эффекта для бюджета.
Один из собеседников газеты "Ведомости" объяснил, что сейчас необходимо сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда России (ПФР), а повышение стажа будет стимулировать людей работать и дальше, чтобы в будущем получать более высокую страховую пенсию. Кроме того, по его словам, это позволит людям выйти из серого сектора, что обелит экономику и пополнит бюджет ПФР.
Подробнее – по ссылке.
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