09:45, 04 Июля 2017
Внедорожник врезался в экскаватор на трассе в Карелии
По теме
Загрузка...
В Сегежском районе столкнулись внедорожник и экскаватор, пострадала молодая девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 3 июля в 21.30 на 46 км автодороги "Кочкома-Тикша-Ледмзеро-Госграница", в Сегежском районе, произошло столкновение двух транспортных средств.
По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Kia Spectra допустил столкновение с экскаватором Hitachi, который двигался в попутном направлении.
В результате происшествия травмы получила 23-летняя пассажирка автомобиля Kia, пострадавшая госпитализирована.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
01.07.2017, 14:56
Аналитика
Сегодня 10:36
Политкухня
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
30.06.2017 08:08
Чтиво
03.07.2017 17:06
Личное мнение
Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
30.06.2017 11:11
30.06.2017 09:42
27.06.2017 11:22
Медиа
03.07.2017 16:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии