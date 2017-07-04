Внедорожник врезался в экскаватор на трассе в Карелии

В Сегежском районе столкнулись внедорожник и экскаватор, пострадала молодая девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 3 июля в 21.30 на 46 км автодороги "Кочкома-Тикша-Ледмзеро-Госграница", в Сегежском районе, произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Kia Spectra допустил столкновение с экскаватором Hitachi, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия травмы получила 23-летняя пассажирка автомобиля Kia, пострадавшая госпитализирована.