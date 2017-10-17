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Новости. Экономика
11:37, 17 Октября 2017

Внедрять инновации в экономику Карелии поможет детский технопарк "Сампо"

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В Петрозаводске сегодня состоится презентация образовательных программ детского технопарка "Сампо", созданного по федеральной программе "Кванториум".

По сообщению министерства образования Карелии, технопарк создается на базе Ресурсного центра развития дополнительного образования "Ровесник". Он предполагает обучение 800 детей и реализацию шести направлений естественнонаучной и технической направленностей: "Аэроквантум", "Робоквантум", "Промышленный дизайн", "IT-квантум" "Геоквантум", "Энерджиквантум".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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По развитию науки Карелия в конце списка субъектов России
17.10.17 13:22
Спрос на гособлигации Карелии в 5 раз превысил предложение
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Стала известна цифра долгов по зарплате перед жителями Карелии
17.10.17 10:33
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