Внедрять инновации в экономику Карелии поможет детский технопарк "Сампо"

В Петрозаводске сегодня состоится презентация образовательных программ детского технопарка "Сампо", созданного по федеральной программе "Кванториум".

По сообщению министерства образования Карелии, технопарк создается на базе Ресурсного центра развития дополнительного образования "Ровесник". Он предполагает обучение 800 детей и реализацию шести направлений естественнонаучной и технической направленностей: "Аэроквантум", "Робоквантум", "Промышленный дизайн", "IT-квантум" "Геоквантум", "Энерджиквантум".

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