Внесены изменения в правила дорожного движения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Правила дорожного движения.

По новым правилам детей до 7 лет запретили оставлять в машинах без взрослых, сообщает meduza.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в Правила дорожного движения. Текст постановления, датированного 28 июня 2017 года, опубликован на сайте правительства РФ 3 июля.

В частности, в новой редакции правил запрещается оставлять в автомобилях детей младше 7 лет — во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.

Так, 12-й раздел Правил дорожного движения регулирует остановку и стоянку транспортных средств. Согласно статье 12.19 КоАП, нарушение правил остановки или стоянки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Также в распоряжении оговаривается, что перевозить детей в транспортных средствах можно только при использовании ремней безопасности и удерживающих устройств — детских кресел.