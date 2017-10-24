Внешэкономбанк подал иск о банкротстве концерна "Тракторные заводы", которому принадлежит ОТЗ

Внешэкономбанк подал иск о признании банкротом концерна "Тракторные заводы" и просит взыскать 68,5 млрд рублей, пишет "Интерфакс".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что менеджмент ВЭБ признал неудачу плана реструктуризации долгов проблемного Концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина и Альберта Бакова. По данным газеты, финансовый долг КТЗ уже превышает 85 млрд рублей.

Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение о "дефолтной стратегии" в отношении концерна "Тракторные заводы".

Банкротство предприятий концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) позволит сохранить трудовые коллективы и оптимизировать долговую нагрузку предприятия, сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам заседания рабочей группы по обеспечению стабильного функционирования предприятий концерна.

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский концерн в области машиностроения. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из 10 субъектов РФ, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. Одно из предприятий - Онежский тракторный завод (ОТЗ) - находится в Петрозаводске.