Внешэкономбанк сообщил, когда в России закончится кризис

Восстановление экономики России после кризиса 2015-2016 годов завершится к концу 2018 года, говорится в Прогнозе экономического развития России на 2018-2020 гг., представленном ВЭБ.

Оживление экономики России, которое наметилось во второй половине 2016 года, в 2017 году получило дополнительный импульс, сообщает RNS со ссылкой на прогноз экспертов Внешэкономбанка.

"При такой динамике восстановления российской экономики после кризисного спада 2015-2016 годов завершится к концу 2018 года, и тогда можно говорить о переходе к экономическому росту", — сообщает ВЭБ.

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