Внимание! Петрозаводская автошкола "Престиж" объявляет о новом конкурсе

На этот раз конкурс называется "Пешеход – главный на дороге". Как понятно из названия, посвящен он будет Правилам дорожного движения преимущественно для "безлошадных" участников движения.

В рамках Открытых Игр "Престижа" стартует новый конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Это уже второй масштабный онлайн-конкурс, который проводит автошкола. Задача Игр в целом – формирование культуры безопасного и ответственного поведения на дороге. И это касается не только водителей автомобилей, но и велосипедистов, и пешеходов. Вот почему их решили проверить на знание Правил.

Всего к конкурсу будет представлено порядка 30 вопросов различной направленности: исторической, юмористической, посвященной безопасности.

Сам конкурс стартует непосредственно 19 октября. База данных с вопросами откроется ровно в 18 часов, именно тогда все участники смогут одновременно и дружно начать мозговой штурм.

Те, кто быстрее и правильнее всех ответит на вопросы, получат ценные призы. Все участники получат светоотражатели и благодарственные письма от автошколы "Престиж" и Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения".

Для тех, кто не уверен в своих знаниях, предлагают подготовиться к новой Открытой Игре "Престижа" заранее. В центральном офисе автошколы на пр. Ленина, 18 по пятницам в 16.00 будут проходить специальные интерактивные занятия, которые подготовят опытные специалисты по интерактиву – Елена Колеченок и Оксана Алтусарь. На занятиях будут игры, загадки, то есть Правила дорожного движения в разрезе пешеходов предлагают изучать в веселой форме. Курировать занятия будет старший преподаватель-инструктор автошколы "Престиж".

Итак, у вас есть три пятницы, чтобы подготовиться к испытанию для пешеходов. Приходите на занятия, тренируйтесь, регистрируйтесь на конкурс, повышайте культуру поведения на дороге и выигрывайте призы от автошколы "Престиж"!

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