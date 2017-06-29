Внимание: в Карелии разыскивают женщину

В группе ВКонтакте появилась информация о том, что пропала жительница города Питкяранта.

Как говорится в сообщении, 34-летняя мать двоих детей, жительница Питкяранты, лежала в больнице в Петрозаводске.

"Пропала и не выходит на связь несколько месяцев. В полицию обратились - без результатов. Пытаемся найти сами через группы и людей ближайших городов. Зовут Татьяна. Увидевших просим сообщить по телефону 89215239757, мама Татьяны Мария Тимофеевна", - сообщается в соцсети.