Внимание: в Петрозаводске разыскивают человека

Особые приметы – несвязная речь и плохая ориентация в пространстве.

Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Анатолий Тимофеевич Дорошенко 1951 года рождения, сообщили в МВД Карелии. Разыскиваемый медленно ходит, плохо ориентируется в окружающей обстановке, речь несвязная, лишена смысла, злоупотребляет алкоголем.

Полиция просит граждан, имеющих сведения о местонахождении Анатолия Дорошенко, сообщать информацию по телефонам: 8-911-435-80-09, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного 102).