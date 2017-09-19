13:45, 19 Сентября 2017
Внимание: в Петрозаводске разыскивают человека
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Особые приметы – несвязная речь и плохая ориентация в пространстве.
Отделом полиции №1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Анатолий Тимофеевич Дорошенко 1951 года рождения, сообщили в МВД Карелии. Разыскиваемый медленно ходит, плохо ориентируется в окружающей обстановке, речь несвязная, лишена смысла, злоупотребляет алкоголем.
Полиция просит граждан, имеющих сведения о местонахождении Анатолия Дорошенко, сообщать информацию по телефонам: 8-911-435-80-09, 8(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного 102).
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