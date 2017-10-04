09:22, 04 Октября 2017
Внимание, в Петрозаводске разыскивают молодого человека
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Полиция подозревает его в краже.
Как сообщили в МВД Карелии, полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража", скрывшийся от органов следствия Грехнёв Родион Юрьевич, 03.07.1998 года рождения.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142)73-92-29, 8-981-405-41-44, или 02 (с мобильного – 102).
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