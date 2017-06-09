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17:40, 09 Июня 2017

Внучка Хрущева погибла под колесами поезда

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Женщина не услышала гудка поезда.

Обстоятельства гибели 77-летней Юлии Хрущевой, попавшей под поезд в Новой Москве, проверяют следователи. Внучка первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева погибла утром 8 июня под колесами электропоезда "Внуково-Москва", сообщают "Вести.ру".

Это произошло у платформы Мичуринец на перегоне между станциями Солнечная и Внуково Киевского направления Московской железной дороги. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, заверила представитель Московского управления на транспорте Следственного комитета России Татьяна Морозова.

Пожилая женщина шла вдоль железнодорожных путей. На гудки электрички женщина не успела отреагировать и попала под поезд. Юлия Хрущева скончалась на месте происшествия.

Юлия Хрущева — дочь от второго брака сына Хрущева Леонида. Леонид Хрущев был военным летчиком, погибшим в бою в 1943 году.

Руководитель партии и советского правительства Никита Хрущев родился в 1894 году. Он был отправлен в отставку со всех постов в 1964 году. Спустя семь лет после этого его не стало. Никита Хрущев похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Памятник на могилу Хрущева изготовлен по проекту Эрнста Неизвестного.

 

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