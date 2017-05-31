Во избежание запрета на выезд за границу жителей Петрозаводска приглашают узнать о долгах

Если ваш долг больше 10 тысяч рублей, вы не сможете покинуть Россию.

Как сообщили в пресс-службе ПКС, согласно статистике Службы судебных приставов, в I квартале 2017 года на исполнении было свыше 1,9 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. Сумма задолженности по ним - 1,2 триллиона рублей. Как отмечается, общий объем задолженности год к году увеличился почти на четверть. Доля неплательщиков за ЖКХ - 5% в общем числе невыездных должников.

В соответствии с нормами действующего законодательства, запрет на выезд за границу накладывается в случае задолженности свыше 10 тысяч рублей. Нередко граждане узнают о наличии долга уже в аэропорту от пограничника. Кроме того, бывают случаи, когда информация о погашении долга поступает в пограничную службу не оперативно. Официально на это отведено 10 суток, но иногда сведения о выплате долгов приходят с опозданием.

Коммунальщики напоминают, что о размере задолженности, периоде ее образования и по другим вопросам, связанным с начислениями, необходимо обращаться в Центр единого обслуживания по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60 или по телефонам: 56-04-31, 57-00-16, также можно зарегистрироваться в личном кабинете и получить другую информацию на сайте центра: http://крц10.рф.