Во сколько обойдется покупка квартиры комфорт-класса в Петрозаводске?

Квартиры категории "комфорт" все больше набирают популярность в современной России, ведь каждый человек в наше время хочет жить с комфортом.

Теперь и у жителей Петрозаводска появилась возможность стать обладателями такого жилья по сравнительно невысокой цене.

Новый жилой комплекс "Гармония" на Древлянке от ведущего застройщика Карелии – группы компаний "КСМ", полностью соответствует своему названию, гармонично сочетая в себе комфортабельность и функциональность, благоустроенность и стиль, а главное -приятно удивляет ценовым диапазоном на квартиры.

Так, полноценную двухкомнатную квартиру-студию с возможностью перепланировки в трехкомнатную квартиру, площадью 60,33 м2 можно приобрести за 2 780 000 рублей.

Преимущества, которые оценит каждый:

- Всего 5 этажей в доме.

- Теплота квартир. Дома возводятся из трехслойных панелей, произведенных на собственном заводе по уникальной технологии. Состыкованные по финской методике, панели не пропускают холод и не выпускают тепло.

- Индивидуальные газовые котлы Ariston и крышные газовые котельные, работающие круглогодично на природном газе: о традиционных отключениях тепла и горячей воды можно забыть.

- Низкие коммунальные платежи - благодаря возможности самостоятельно регулировать интенсивность обогрева квартиры.

- Продуманные планировки – застройщик выступает за рациональное использование каждого метра.

- Полноценная инфраструктура: детский сад и школа, магазины и аптеки, салоны красоты и фитнес-центры.

Понравится ценителям современного подхода:

- Индивидуальный дизайн входных групп: светлые холлы с панорамным остеклением не только смотрятся стильно, но и обеспечивают максимум естественного освещения, которого так не хватает в короткие зимние дни.

- Европейский стиль в архитектуре: клинкерная плитка натуральных оттенков в фасадах перекликается с лесным массивом, окружающим жилой комплекс.

- Высота потолков в квартирах от 2,75 до 3 метров, ощущение свободы и простора вам обеспечено.

- Экологичные деревянные окна от компании "Эко-окна" во всех квартирах.

- Возможность установки сауны, которой наверняка воспользуются жильцы, заботящиеся о своем здоровье*.

Семейные пары порадует:

- Благоустроенная территория, множество мест для отдыха и детских площадок.

- Прогулочная зона: вокруг лес, рядом Новодревлянский сквер, асфальтированные дорожки, по которым удобно гулять с колясками.

- Современные бесшумные и безопасные лифты OTIS.

- Стальные двери TOREX с высокой степенью звукоизоляции.

- Застекленные балконы.

- Просторные парковки.

Если вы находитесь в поиске квартиры, обязательно познакомьтесь с вариантами жилья в жилом комплексе "Гармония" перед тем, как сделать окончательный выбор. Возможно, именно здесь вы найдете дом, куда вам будет радостно возвращаться каждый день.

Записаться на индивидуальный просмотр квартир можно в отделе продаж компании "КСМ" по адресу: Петрозаводск, пр. Первомайский, 9 или по телефону 332-700. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru.

* - Финские ученые, наблюдавшие за группой мужчин (2315 человек) в течение 21 года обнаружили, что мужчины, которые ходят в сауну 2-3 раза в неделю на 24% реже подвергались риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами, которые ходили в сауну 1 раз в неделю. Мужчины же, которые ходили в сауну 4-7 раз в неделю, на 50% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами, которые ходили в сауну 1 раз в неделю.

Подробнее в научной статье: Laukkanen, Tanjaniina; Khan, Hassan; Zaccardi, Francesco; Laukkanen, Jari A. (2015) Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events // JAMA Internal Medicine

На правах рекламы