Во вторник в Карелии будет ветрено и дождливо

О погоде на 10 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью восточный, днем юго-восточный, южный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +8, +10.

В районах Карелии также будет облачно. Пройдут дожди, ночью местами сильные, днем на юге небольшие.

Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге - юго-восточный, южный умеренный, местами с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +3, +8 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.