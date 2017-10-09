17:00, 09 Октября 2017
Во вторник в Карелии будет ветрено и дождливо
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О погоде на 10 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 10 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.
Ветер ночью восточный, днем юго-восточный, южный умеренный, ночью с порывами до сильного.
Ночная температура составит +6, +8 градусов, днем потеплеет до +8, +10.
В районах Карелии также будет облачно. Пройдут дожди, ночью местами сильные, днем на юге небольшие.
Ветер восточный, северо-восточный, днем на юге - юго-восточный, южный умеренный, местами с порывами до сильного.
Ночью похолодает до +3, +8 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.
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