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Новости. Происшествия
23:02, 12 Июля 2017

Вода вернулась к квартиры большинства жителей домов на ул.Московской

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Водоснабжение большинства домов на улице Московской восстановлено, сообщили в мэрии Петрозавосдка.

Холодная вода вновь начала поступать в сети водоснабжения на улице Московской. Специалисты "Водоканала" продолжают устранять последствия аварии.

По состоянию на 22.00 большинство домов по улице Московской вновь подключены к холодному водоснабжению.

Это произошло благодаря тому, что специалисты "Водоканала" переключили поступление воды в резервную магистраль. На этот момент водоснабжение отсутствует в 4 пятиэтажных и 2 двухэтажных домах. К ним организован подвоз воды.

Авария на сетях холодного водоснабжения произошла сегодня около 18.00 возле дома 12 по улице Московской. В результате прорыва трубы диаметром 600 мм оказалась залита водой территория улицы и ее пересечения с Октябрьским проспектом и набережной Варкауса.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник дала поручение в кратчайшие сроки оценить масштаб случившегося и выработать меры по устранению последствий аварии.

Аварийные бригады "ПКС-Водоканал" произвели ограничение подачи воды в магистраль. Вода перестала поступать на проезжую часть, движение по улице Московской восстановлено.
Администрация города совместно со специалистами продолжает работу по восстановлению водоснабжения района в полном объеме, а также по устранению других последствий аварии.

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