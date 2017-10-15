Водитель автопоезда, спровоцировавший групповое ДТП на трассе "Кола" в Карелии, умер в больнице

По сообщению карельского управления ГИБДД, 35-летний водитель грузового автомобиля "Ман", протаранивший три автомобиля , скончался от полученных травм в результате ДТП.

Мужчина, госпитализированный с места аварии, умер в лечебном учреждении вчера. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, авария произошла 13 октября в 22.30 на 314-м км трассы "Кола" в районе населенного пункта Торосозеро. Участники ДТП - грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом, седельный тягач Мерседес (Mercedes-Benz) с полуприцепом, грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом и легковой автомобиль Шкода (Skoda Fabia).

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Ман" с прицепом, подъезжая к участку дороги, на котором осуществляется реверсивное движение со светофорным регулированием, совершил наезд на стоящий автомобиль "Мерседес" с полуприцепом, который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль "Ман" с прицепом. В результате, автомобиль "Ман" совершил наезд на впереди стоящий автомобиль "Шкода-фабиа", рассказали в карельском управлении ГИБДД.