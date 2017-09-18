Водитель Галкина, которого обвиняют во взяточничестве, отделался условным сроком

Водитель экс-главы контрольного комитета Карелии Виталия Галкина получил условный срок за помощь в получении взятки, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, водитель председателя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина передал своему шефу и его заместителю 70 тысяч рублей от компании за незаконное освобождение от административной ответственности за совершение правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции.

Приговором суда подсудимому, с учетом полного признания вины и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.