Водитель малолитражки погиб, перевернувшись на трассе в Карелии

На трассе в Лоухском районе погиб водитель "Оки", сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье 24 сентября 13:05 на 118 км автодороги "Лоухи-Суоперя" 53-летний водитель, управляя автомобилем "Ока" без прав, при совершении обгона на грунтовой дороге допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.

Спустя девять часов пострадавший водитель скончался в больнице. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.