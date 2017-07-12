Водитель пассажирского автобуса в Сегеже вышел пьяным на маршрут

В Сегеже сотрудники ДПС поймали пьяного водителя рейсового автобуса, сообщает УГИБДД по Карелии.

В ходе проверки пассажирского автобуса ПАЗ нарядом ДПС установил, что 49-летний водитель управлял рейсовым автобусом в Сегеже, не имея при себе водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.

В путевом листе отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра транспортного средства имелись.

В отношении водителя составлены два административных материала. В собственника автобуса возбуждено административное расследование по ст.12.32 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо не имеющего прав".