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Водитель пассажирского автобуса в Сегеже вышел пьяным на маршрут
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12.07.17 10:11
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В Сегеже сотрудники ДПС поймали пьяного водителя рейсового автобуса, сообщает УГИБДД по Карелии.
В ходе проверки пассажирского автобуса ПАЗ нарядом ДПС установил, что 49-летний водитель управлял рейсовым автобусом в Сегеже, не имея при себе водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.
В путевом листе отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотра транспортного средства имелись.
В отношении водителя составлены два административных материала. В собственника автобуса возбуждено административное расследование по ст.12.32 КоАП РФ "Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения, либо не имеющего прав".
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