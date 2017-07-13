09:29, 13 Июля 2017
Водитель перевернулся на автомобиле в Майгубе
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На дороге в Сегежском районе перевернулся автомобиль, водитель госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.
В четверг в 4.40 на подъезде к местечку Майгуба 21-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, на Vortex Tingo вылетел с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся.
Пострадал водитель, он был госпитализирован.
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