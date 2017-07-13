Водитель перевернулся на автомобиле в Майгубе

На дороге в Сегежском районе перевернулся автомобиль, водитель госпитализирован, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 4.40 на подъезде к местечку Майгуба 21-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, на Vortex Tingo вылетел с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся.

Пострадал водитель, он был госпитализирован.