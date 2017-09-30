Водитель рейсового автобуса в Петрозаводске бесплатно развез пассажиров по домам

Эта чудо-история произошла с пассажирами автобусного рейса "Петрозаводск – Кудама – Петрозаводск".

Житель Петрозаводска рассказал на своей странице в социальной сети, как его мама добиралась с дачи домой.

"Мир перевернулся, - написал петрозаводчанин, - хочу поделиться этой историей. Прямо сейчас, в пятницу вечером, моя мама, отдыхавшая на даче в Сямозере, вдруг решила вернуться в город. Автобус официального маршрута "Петрозаводск-Кудама-Петрозаводск" опоздал на час (как выяснилось - из-за поломки) и вернулся в ПТЗ уже после того, как закончил ходить внутригородской транспорт. Понятно, что можно было бы вызвать такси или позвонить детям,.. НО!

Водитель автобуса по собственной инициативе развёз всех по районам города, в том числе подвёз на Древлянку маму, не взял денег за проезд вообще, и даже дал 200 рублей женщине, в район которой (Зарека) он, с точки зрения логистики, не смог заехать! Респект водителю!"