11:28, 12 Июня 2017
Водитель "шестерки", в которую врезалась маршрутка в Петрозаводске, скончался в больнице
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Управление ГИБДД Карелии рассказала подробности аварии на улице Правды.
Напомним, авария случилось 11 июня около 17 часов.
"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", при выезде с второстепенной дороги допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", двигающимся по главной дороге. В результате столкновения 20-летний водитель "ВАЗ-2106" позже скончался в лечебном учреждении, пассажир 24 лет получил травмы и был госпитализирован", - рассказали в ГИБДД
Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
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