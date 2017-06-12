Водитель "шестерки", в которую врезалась маршрутка в Петрозаводске, скончался в больнице

Управление ГИБДД Карелии рассказала подробности аварии на улице Правды.

Напомним, авария случилось 11 июня около 17 часов.

"По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", при выезде с второстепенной дороги допустил столкновение с автобусом "ПАЗ", двигающимся по главной дороге. В результате столкновения 20-летний водитель "ВАЗ-2106" позже скончался в лечебном учреждении, пассажир 24 лет получил травмы и был госпитализирован", - рассказали в ГИБДД

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.