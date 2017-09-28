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Новости. Криминал
11:38, 28 Сентября 2017

Водители маршруток в Петрозаводске пытались купить права в кемской Госавтоиснпекции

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В Кемском районе перед судом предстанут 11 иностранцев, пытавшихся за взятки получить российские водительские удостоверения, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, 11 иностранцев при посредничестве жителя Карелии пытались за взятки получить водительские удостоверения. Все они работали в автотранспортных предприятиях Петрозаводска водителями пассажирских автобусов.

В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве водители должны были получить российские удостоверения на право управления транспортным средством. Некоторые из иностранцев попытались сдать ПДД, но не смогли.

Тогда они через посредника обратились к сотруднику ГИБДД Кемского района, чтобы им за денежное вознаграждение выдали водительские права категории "Д".

Все 11 иностранных граждан и посредник были задержаны сотрудниками МВД Карелии непосредственно после совершения преступления.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Кемский городской суд.

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