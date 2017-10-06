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Новости. Общество
17:20, 06 Октября 2017

Водительские права можно будет получить не только в ГИБДД

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Срок предоставления услуги составит не более 15 рабочих дней.

"С 14 октября вступит в силу приказ МВД, вносящий изменения в два административных регламента ведомства, согласно которым появится возможность сдать документы и получить оформленные подразделениями Госавтоинспекции российские национальные водительские удостоверения при их замене или утрате и международные водительские удостоверения через МФЦ", - сообщил агентству ТАСС сотрудник пресс-службы ГИБДД России. По его словам, для этого определен порядок взаимодействия должностных лиц подразделений Госавтоинспекции и сотрудников МФЦ.

"При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр", - сказал он.

Представитель Госавтоинспекции также отметил, что новые регламенты расширят перечень документов, которые заявитель может представить по собственной инициативе. К примеру, "при предъявлении заявителем заграничного паспорта дублирующие записи на латинском языке в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с паспортом", уточнил он.

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