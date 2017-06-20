Водолазы начали обследовать дно залива Импилахти, где перевернулась лодка с подростками

В МЧС Карелии сообщили новую информацию о поисково-спасательной операции на Ладожском озере, где в понедельник перевернулась лодка с пятью подростками.

По словам спасателей, всю ночь на акватории Ладожского озера в заливе Импилахти Питкярантского района проводились поисково-спасательные работы.

"Залив и прилегающую территорию обследуют с высоты, с суши, на воде и под водой. По состоянию на 7 часов утра проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Специализированной пожарно-спасательной части, Карельской Республиканской поисково-спасательной службы, Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда", - сказано в сообщении МЧС.

Спасатели обследовали 9 км береговой линии, совершили облет двумя вертолетами Ми-8 МЧС 16 кв. км, с помощью плавательных средств обследовали 12 кв.км акватории озера.

"Сейчас в районе предполагаемого опрокидывания лодки водолазными расчетами начаты спуски под воду с целью обследования дна залива. Пока поиск результатов не дал", - рассказали в министерстве.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечены 264 человека и 55 единиц техники, из них от МЧС – 158 человек 31 единица техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску, отмечают специалисты.

Напомним, 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись, поиски остальных подростков сейчас продолжаются. Личности всех несовершеннолетних установлены. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным МЧС, двое подростков, которым удалось выбраться на берег, находятся под присмотром врачей в ЦРБ Сортавалы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.