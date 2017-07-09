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Новости. Общество
12:27, 09 Июля 2017

ВИДЕО: Волчонок, спасенный мурманчанами в Карелии, обживается на новом месте

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Ветеринары диагностировали у Мортиса истощение и рахит, пишет "Комсомольская правда в Мурманске".

"Бледный, зубы точно не собачьи", – звучит во время осмотра ветеринаром нового постояльца Центра помощи диким животным "Велес". Волчонок не сопротивляется, ведет себя дружелюбно. Он был доставлен сюда накануне из Мурманска. Жители нашли обессиленного зверя на обочине в Карелии, когда возвращались домой. Забрали с собой, чтобы спасти от смерти и передали зооволонтерам в надежде найти "щенку" передержку. Осмотр мурманских специалистов показал, что это малыш волка.

Самолетом доставить его не получилось, слишком много времени ушло бы на оформление документов, и жители Заполярья начали искать водителя, который отвезет животное. Доброволец нашелся сразу – 6 июля Мортис оказался в деревне Рапполово, что в Ленинградской области, пишет "Комсомолка".

"Истощен, рахит, где-то ползал по кустам и весь в ссадинах, кожа покрыта гнойниками. Со временем все это с хорошим кормлением и уходом пройдет, можно сказать, что при первом обследовании ничего страшного не найдено. Он очень потешный и бестолковый", – рассказывают в "Велесе".

Центр "Велес" стал новым домом для маленького волка, спасенного в Карелии. Истощенного малыша привезли из Мурманска и передали в руки специалистов, выходивших десятки диких животных. Изначально волонтеры посчитали, что это щенок и дали ему имя Мортис.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-07-09 13:20:14
"в надежде найти "щенку" передержку. "-????
Гость
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