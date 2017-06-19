Волочкова стала жертвой альфонса

Балерина рассказала, как ее обокрал водитель, с которым у нее были отношения.

Недавно стало известно, что Анастасию Волочкову регулярно обворовывал ее водитель Александр Скиртач.

Балерина долго находилась в неведении, пока личный шофер Скиртача, не рассказал Насте о махинациях, которые его шеф проделывал за ее спиной.

"В день увольнения водитель украл у меня 50 тысяч рублей, что стало поводом для разбирательства. Оказалось, Александр воровал мои деньги. Например, получаю я гонорар за спектакль и прошу его отвезти деньги в банк, чтобы положить на мой текущий счет. Я просила его документы, но он каждый раз юлил. В итоге речь идет о миллионных кражах", – сообщила балерина.

Как сообщает uznayvse, сегодня на своей странице в социальной сети Инстаграм Настя рассказала пользователем, что подала на Скиртача заявление в полицию.

"Инстаграмм - это первый источник, где я могу открыто заявить, что сегодня мной подано заявление в следственные органы на Александра Скиртача, который работал водителем с апреля 2016 по май 2017. Я хочу, чтобы официальные структуры призвали его к ответственности. Готова открыто встретиться с бывшим водителем, когда он принесет извинения и вернет деньги, и извинится перед своей мамой, которую он псевдо похоронил 25 марта текущего года. Но похорон не было. И человек, взяв у меня деньги на похороны, поехал с одной из жен в сауну и ресторан. Верх цинизма", - написала артистка.