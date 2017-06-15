Волонтеры требуются для поисков пропавшей в Петрозаводске женщины

Для поиска пропавшей без вести Любови С. 1954 года рождения требуется помощь добровольцев, сбор волонтеров сегодня около железнодорожного переезда на Вытегорском шоссе.

"Для поиска человека требуется помощь добровольцев для прочесывания лесной зоны между Ключевой и Старой Кукковкой. Сегодня, 15 июня, сбор в 14.00 на около железнодорожного переезда на Вытегорском шоссе. Одежда по сезону, репеллент от насекомых лишним не будет. Координатор поисков от МВД Василий Егоров. Тел. +79814054144", - сообщает паблик "Жди меня. Поиск людей на территории Карелии".

Напомним, Любовь Николаевна вечером 8 июня ушла из дома №18 по улице Ключевой, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы седые. Была одета: серая куртка, красная шапка, черные брюки, черные кроссовки.

Всех, кому известно местонахождение Любови Николаевны, а также тех, кто видел ее после 17.20 8 июня, просят позвонить в полицию по телефонам: (8-814-2) 73-92-29, 8-981-405-41-44 или 02 (c мобильного - 102).