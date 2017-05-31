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08:20, 31 Мая 2017

Вопрос о придании Петрозаводску столичного статуса депутаты рассмотрят на сессии горсовета в июне

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Инициативу Геннадия Боднарчука о подготовке законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия" уже поддержала комиссия Петросовета.

Члены постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству единогласно одобрили обращение спикера горсовета Геннадия Бондарчука и проголосовали за создание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки законопроекта о придании Петрозаводску статуса столицы.

Как рассказала пресс-служба Петросовета, темой обращения председателя городского совета стала инициатива о подготовке законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия", в соответствии с которым Петрозаводску должно быть выделено дополнительное финансирование на исполнение им столичных функций.

"Участники комиссии приняли решение подготовить обращение к врио главы Карелии с просьбой поддержать данную инициативу. Затем депутаты проголосовали за создание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки будущего законопроекта. В рабочую группу, согласно решению комиссии, войдут пять депутатов городского совета и два представителя мэрии. Ее персональный состав утвердит председатель Петросовета", - сообщает пресс-служба горсовета.

Окончательное решение по данным воросам будет принято на ближайшей сессии Петросовета, которая состоится седьмого июня.

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Комментарии

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Варвара
2017-05-31 09:49:09
Гарик, появится улица Красных фонарей и только. Сексшопов им маловато по проспекту В.И. Ленина? В 200 метрах от Правительства Карелии секшоп и все нормально? Дети все видят? Столица?
Гарик
2017-05-31 09:55:41
Варвара, Наверное сексоп работать мешает ??)) Понимаю))
Гарик
2017-05-31 09:01:03
Что изменится с получением этого статуса?? Чиновники и депутаты поумнеют и воровать не будут ,заработают в полную силу?? Фабрики и заводы появятся новые ,а старые заработают ,медицинское обслуживание и социалка улучшится?? В головах своих разберитесь депутаты.
pupsik
2017-05-31 08:57:11
мусолят уже со времен Катанандова, Демина и тд
ненец
2017-05-31 08:39:47
Собрать их всех пустобрёхов на один пароход.....
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