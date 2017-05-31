Вопрос о придании Петрозаводску столичного статуса депутаты рассмотрят на сессии горсовета в июне

Инициативу Геннадия Боднарчука о подготовке законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия" уже поддержала комиссия Петросовета.

Члены постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству единогласно одобрили обращение спикера горсовета Геннадия Бондарчука и проголосовали за создание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки законопроекта о придании Петрозаводску статуса столицы.

Как рассказала пресс-служба Петросовета, темой обращения председателя городского совета стала инициатива о подготовке законопроекта "О статусе столицы Республики Карелия", в соответствии с которым Петрозаводску должно быть выделено дополнительное финансирование на исполнение им столичных функций.

"Участники комиссии приняли решение подготовить обращение к врио главы Карелии с просьбой поддержать данную инициативу. Затем депутаты проголосовали за создание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений для разработки будущего законопроекта. В рабочую группу, согласно решению комиссии, войдут пять депутатов городского совета и два представителя мэрии. Ее персональный состав утвердит председатель Петросовета", - сообщает пресс-служба горсовета.

Окончательное решение по данным воросам будет принято на ближайшей сессии Петросовета, которая состоится седьмого июня.