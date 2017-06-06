Вора, обчистившего стройплощадку в Петрозаводске, искали несколько месяцев

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13:17, 06 Июня 2017

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Перепроданную технику разыскивают до сих пор.

Как сообщили в МВД Карелии, в декабре прошлого года в полицию поступило криминальное сообщение о том, что на территории строительной площадки в центре города совершена кража. Выяснилось, что в ночное время злоумышленник, разбив окно, проник в бытовку, откуда похитил ноутбук и строительный инструмент. Ущерб составил 160 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отрабатывали различные версии. В результате был установлен возможный подозреваемый. В качестве фигуранта по данному преступлению проходит 22-летний петрозаводчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Известно, что технику он перепродал. Сейчас ведется розыск похищенного имущества.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Следствие продолжается.

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