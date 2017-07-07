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Новости. Общество
21:30, 07 Июля 2017
фото: Фото: uznayvse

Воробьев снимает эротический клип с Анной Семенович

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Алексей Воробьев показал откровенные кадры из нового клипа Анны Семенович.

Новый клип Анны Семенович на песню "Хочу быть с тобой", режиссером которого стал певец Воробьев, уже до выхода в ротацию становится мега-популярным благодаря кадрам со съемочной площадки. Украшать видео кроме непревзойденной Анны Семенович будут другие красивые девушки. Также в клипе будут весьма пикантные моменты. Сложные эпизоды режиссер Алексей Воробьев сначала испытывает на себе.

"Я как режиссёр просто обязан всегда проверять достоверность и правдивость действия в предлагаемых обстоятельствах на себе, чтобы не требовать от артистов того, что не может быть правдой", - поделился он впечатлениями от работы.

Новый клип Анны Семенович снимается в ресторане Shakti Terrace в центре Москвы. Интересные моменты по задумке режиссера снимают в туалетных комнатах. Также известно, что некоторых актрис обливали на съемочной площадке горячим кофе, сообщает подробности uznayvse.

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