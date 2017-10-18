Воры обронили золото, убегая из храма в Соломенном

Стали известны подробности ограбления Сретенского храма в Петрозаводске, где встречал Рождество Путин.

Напомним, в ночь на 17 октября в Соломенном неизвестные проникли в Сретенский храм через окно и украли золотые украшения.

Как рассказал настоятель храма отец Леонид, неизвестные люди ночью тихо сняли штапики на окне со стороны алтаря, открыли форточку и проникли в церковь. Похитители разбили 6-миллиметровое, укрепленное пленкой, как в автомобиле, стекло на иконе Казанской Божией матери. Они забрали ювелирные украшения, которые люди принесли в благодарность богу за свое выздоровление.

Среди украденных ценностей – более 50 золотых украшений в виде крестиков, цепочек, колец и сережек.

Утром сотрудники храма на полу обнаружили золотые украшения (серьга, детское колечко и золотой браслет), которые, видимо, злоумышленники обронили, убегая с места преступления.

Также, по словам сотрудницы церковной лавки, с витрины пропал серебряный браслет и крестильный набор – крестик и медальон ангела-хранителя.

"А еще зачем-то, - недоумевала сотрудница, - воры взяли бутылочки с елейным маслом и разлили его около иконы".

"Икона Казанской Божией матери появилась у нас 15 февраля 2009 года, - рассказал отец Леонид, - ее принесла 82-летняя жительница Ужесельги на 40-й день после приезда Путина. Она сказала, что уже год видит сны, в которых Божия матерь просит отнести икону в храм и не передавать ее больше никуда. Бабушку привез внук, они принесли икону, и с тех пор она находится в храме. Спустя время люди стали говорить, что помолились, и что-то случилось. Мы серьезно это не воспринимали, а когда в 2015 году у нас излечился ребенок, родившийся без желчно-выводящих путей, мы начали замечать чудеса. И теперь каждую пятницу проводим в 18.00 акафест. Приходят люди, страдающими тяжелыми заболеваниями. Икона эта – для нас духовная ценность, а вот драгоценности, которые украли, их принесли люди от чистого сердца в благодарность Богу. Они принесли дорогое для себя и своей семьи. Прискорбно, что посягнули на это".

Как признался отец Леонид, когда найдут похитителей, он обязательно расскажет им, что эта икона значила для прихожан, как она исцеляла людей.

"Надеюсь, люди задумаются и покаются в своем согрешении", - сказал настоятель Сретенского храма.

Сретенский храм уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В советские годы в Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, затем – школа. Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви. Восстановленный Сретенский храм освящен 27 июня 2003 года.

В ночь на 7 января 2009 года Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналистов о впечатлении от Сретенского храма он ответил, что храм ему понравился. Путин внимательно выслушал его краткую историю, любуясь благолепием восстановленной древней церкви.