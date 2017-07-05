Восьмое июля — День открытых дверей на Древлянке-8

Летом покупай со скидкой! Готовые квартиры уже в июле!

Приглашаем всех на День открытых дверей в "Чистый город".

Каждому посетителю предоставится возможность лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры с удобными планировками в строящихся и готовых домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках на квартиры.

Ждем вас 8 июля с 10 до 16 часов на Дне открытых дверей!

Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99

Подробности на сайте: neo-city.ru.