12:39, 05 Июля 2017
Восьмое июля — День открытых дверей на Древлянке-8
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Летом покупай со скидкой! Готовые квартиры уже в июле!
Приглашаем всех на День открытых дверей в "Чистый город".
Каждому посетителю предоставится возможность лично оценить преимущества микрорайона Древлянка-8, посмотреть квартиры с удобными планировками в строящихся и готовых домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках на квартиры.
Ждем вас 8 июля с 10 до 16 часов на Дне открытых дверей!
Предварительная запись по телефону: (8142) 67-20-99
Подробности на сайте: neo-city.ru.
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