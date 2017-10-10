15:51, 10 Октября 2017
Воспитанница детдома покончила жизнь самоубийством в заброшенном ДК Кондопоги
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В Карелии 17-летняя воспитанница детского дома покончила жизнь самоубийством в здании бывшего Дома культуры.
Тело девочки было обнаружено в здании на улице Кондопожской, сообщается во вторник на сайте "Кондопожский край".
Здание бывшего Дома культуры находится в собственности городской администрации. Отмечается, что ранее педагоги детского дома и жильцы близлежащих домов поднимали вопрос о том, что с этим зданием надо что-то делать.
Либо сносить, чтобы он не являлся источником повышенной опасности для любопытных детей, либо наглухо закрывать, чтобы туда никто не смог проникнуть, либо использовать его по прямому назначению как местный центр культуры.
В следственном комитете и МВД данную информацию не комментируют.
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