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09:51, 24 Мая 2017

Востребованность онлайн-займов существенно выросла

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Еще не так давно для того, чтобы оформить кредит на какие-либо цели, заемщику приходилось отправляться в банк и собирать целый пакет документов.

Кроме того, рассмотрение его заявки занимало нередко несколько дней или даже неделю. Сегодня же у этого варианта появилась более простая и доступная альтернатива - оформление онлайн-кредита. И этот способ пользуется все большей популярностью у населения, ведь позволяет буквально в считанные минуты получить нужные средства на карту или счет.

В сравнении с традиционным банковским кредитом такой онлайн-заем обладает несомненными преимуществами:

- быстрота оформления заявки и получения ответа (как правило, от нескольких минут до 1 часа);

- отсутствие необходимости собирать большой пакет документов, достаточно только основных данных о заемщике

- оформить кредит можно, не выходя из дома или офиса, просто подыскав соответствующее предложение на сайте dengivsem.com;

- деньги приходят на карту или банковский счет на протяжении нескольких минут после одобрения займа.

Этот быстрый способ получения кредита очень подойдет заемщикам, которые срочно нуждаются в средствах, и не могут ждать одобрения заявки банком. Кроме того, это отличный вариант получения ссуды для тех, кто уже имеет плохую кредитную историю.

Конечно же, у такой формы кредитования есть и свои минусы. Прежде всего, стоит отметить достаточно ограниченные суммы онайн-займов. Поэтому оформить кредит на дорогостоящее приобретение - квартиру или машину - в сети не получится. То же можно сказать и о сроке кредита, ведь он, как правило, достаточно небольшой - месяц, полгода, год. Реже можно встретить объявления с предложениями более долгосрочного кредитования онлайн.

Поэтому оформление онлайн-ссуды - это оптимальный вариант, прежде всего, в ситуации, когда деньги нужны срочно и на достаточно короткий период.

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