12:20, 20 Сентября 2017
Возле поселка Матросы нашли авиационную бомбу
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Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в лесу в Пряжинском районе.
Как рассказали в республиканском отделе Росгвардии, 19 сентября поступило сообщение, что в лесном массиве Пряжинского района обнаружены предметы, внешне похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
"Прибыв на место происшествия, взрывотехники ОМОНа установили, что в лесном массиве рядом с поселком Матросы находятся фугасная авиационная бомба (ФАБ – 100) и артиллерийский снаряд 150 мм, которые представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан", - отметили в ведомстве.
Саперы ОМОНа уничтожили боеприпасы на месте, на безопасном расстоянии от жилых построек.
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