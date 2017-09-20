Возле поселка Матросы нашли авиационную бомбу

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в лесу в Пряжинском районе.

Как рассказали в республиканском отделе Росгвардии, 19 сентября поступило сообщение, что в лесном массиве Пряжинского района обнаружены предметы, внешне похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

"Прибыв на место происшествия, взрывотехники ОМОНа установили, что в лесном массиве рядом с поселком Матросы находятся фугасная авиационная бомба (ФАБ – 100) и артиллерийский снаряд 150 мм, которые представляют реальную опасность для жизни и здоровья граждан", - отметили в ведомстве.

Саперы ОМОНа уничтожили боеприпасы на месте, на безопасном расстоянии от жилых построек.