Возобновлены поисково-спасательные работы на Ладоге, где перевернулась лодка с подростками

ГУ МЧС по Карелии сообщило о возобновлении поисково-спасательных работ на Ладожском озере, где в понедельник перевернулась лодка с пятью подростками. Судьба троих ребят по-прежнему неизвестна.

"После небольшого перерыва поисково-спасательные работы на Ладожском озере возобновлены. По состоянию на 7 часов утра проведено наращивание группировки сил и средств спасателями и водолазными расчетами Арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра", - говорится в сообщении МЧС.

По словам спасателей, основные усилия наземной группировки сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера.

"Силами спасателей и сотрудников МВД, с использованием кинологических расчетов проходит осмотр береговой линии. С целью обследования акватории залива и прилегающей территории с воздуха применяется беспилотная авиация и вертолеты МИ-8. Продолжается осмотр акватории озера сотрудниками МЧС, Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте и волонтерами с использованием плавательных средств", - отмечают в ведомстве.

Также продолжается работа водолазных расчетов. Водолазам приходится работать на глубине от 30 до 50 метров.

"В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека и 72 единицы техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску", - заключили в МЧС.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба остальных по-прежнему неизвестна. По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").