Возраст Марии Авишевой, вероятно, не позволит ей стать губернатором Карелии

На очередное заседание ЦИК Карелии вынесен вопрос об отказе в рассмотрении документов, представленных Марией Авишевой для выдвижения на должность главы Карелии, сообщили в избирательной комиссии.

Ранее стало известно, что региональное отделение партии "Молодая Россия" в среду выдвинуло своего секретаря Марию Авишеву кандидатом на должность главы Карелии. А в четверг Авишева отнесла необходимые документы в ЦИК.

Вместе с тем, сегодня "Столице на Онего" стало известно, что избирательная комиссия может отказаться рассматривать документы Марии Авишевой. Это следует из комментария ЦИК Карелии нашему изданию и связано с возрастом выдвинутого кандидата. По закону, главой Карелии может стать человек, которому на день голосования (то есть 10 сентября 2017 года) исполнилось 30 лет, тогда как Мария Авишева достигнет этого возраста только в 2018 году.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом комментария Центральной избирательной комиссии Карелии:

"Избирательное объединение "Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия в Республике Карелия" в соответствии с законодательством уведомило ЦИК Карелии о проведении мероприятия по выдвижению кандидата на должность Главы Республики Карелия. 6 июля 2017 года Авишева Мария Александровна, выдвинутая РО ПП "Молодая Россия" в Республике Карелия кандидатом на должность Главы Республики Карелия, представила в ЦИК Карелии необходимые для выдвижения документы.

Проверку представленных выдвинутыми кандидатами на должность Главы Республики Карелия документов осуществляет Рабочая группа, сформированная Постановлением ЦИК Карелии от 20 апреля 2017 года № 7/48-6 "О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами на должность Главы Республики Карелия в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия для выдвижения и регистрации".

По результатам ее работы на заседание комиссии выносится проект постановления. Рабочей группой установлен факт отсутствия у Авишевой М.А. пассивного избирательного права на выборах Главы Республики Карелия.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. Те же требования установлены Конституцией Республики Карелия, Законом Республики Карелия "О выборах Главы Республики Карелия". Из представленных Авишевой М.А. документов следует, что на день голосования (10 сентября 2017 года) Авишева М.А. не достигнет возраста 30 лет.

В связи с изложенным выше на очередном заседании ЦИК Карелии 11 июля 2017 года будет рассмотрен вопрос об отказе в рассмотрении документов, представленных Авишевой М.А. для выдвижения на должность Главы Республики Карелия".