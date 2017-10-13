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Новости. Общество
18:40, 13 Октября 2017

Возвращается главная игрушка 90-х

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Японская компания Bandai объявила о перезапуске электронного яйца.

Одна из самых популярных игрушек 90-х – тамагочи – возвращается "в строй", сообщает mail.ru. Японская компания Bandai объявила, что по многочисленным просьбам решила вернуть электронного карманного питомца на рынки США и Европы. Ранее игрушка уже появилась в магазинах самой Японии: перезапуск был приурочен к 20-й годовщине создания тамагочи.

Сообщается, что новая версия электронного яйца будет немного меньше оригинала с размером экрана в 16×16 пикселей и будет доступна в шести разных цветах, пишет Independent. В остальном это будет та же самая классическая игрушка с домашним питомцем, которого нужно любить, кормить и за которым нужно убирать (иначе он погибнет).

Тираж новых тамагочи, которые появятся в Европе и США этой осенью, будет ограниченным. Будут ли тамагочи продаваться в России, пока неизвестно.

Напомним, компания Bandai выпустила первые тамагочи в 1996 году. Игрушка представляла собой округлую пластиковую коробочку с черно-белым экраном и тремя кнопками. На крохотном дисплее появлялось стилизованное животное, за которым нужно было ухаживать: регулярно кормить, убирать и вовремя укладывать спать. Без должной заботы тамагочи начинал скучать, чахнуть и в конце концов умирал, что было настоящей трагедией для его владельца. Игрушка стала настолько популярной, что по всему миру было продано более 40 млн штук. За последние 20 лет японская компания несколько раз пыталась "воскресить" тамагочи, всячески его совершенствуя, однако таким же успехом, как раньше, игрушка не пользовалась.

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