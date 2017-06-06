Впервые на острове Кижи побывали воспитанники школы-интерната № 23

Дети поучаствовали во всех мероприятиях большого Детского праздника, подробно познакомились с историей церквей и часовен, сходили на молебен в Покровскую церковь Кижского погоста.

Петрозаводская школа-интернат №23 – партнёр музея-заповедника "Кижи". Сотрудничество началось с организации передвижных выставок музея в интернате. Для слабовидящих детей особенно важны тактильные ощущения, поэтому детские интерактивные выставки музея "Кижи", где все экспонаты можно потрогать, играть с ними, заниматься, стали настоящим подарком. Сейчас ведётся работа по созданию в школе полноценного музейно-образовательного комплекса.

1 июня воспитанников школы-интерната №23 пригласили стать участниками традиционного Детского праздника на острове Кижи. Для них были организованы "Кижские уроки" - специальные занятия по истории родного края, православной культуре, архитектуре, этнографии. Занятие "Русь деревянная" провела специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия Маргарита Кистерная. О "Секретах мастера Нестора" рассказала куратор группы, методист по музейно-образовательной деятельности отдела "Детский музейный центр" Наталья Медведева.

Большое впечатление на ребят произвела встреча с Настоятелем Прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи протоиреем Павлом Лехмусом и с певчими Покровской церкви. Дети побывали на нескольких станциях: "Лики святых на иконах в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на о. Кижи", "Пойте Богу нашему…", "Вехи истории Кижского православного прихода".

"Тайны реставрации" ребятам раскрыл руководитель службы учета и сохранения недвижимых памятников Александр Любимцев. На станции "О чём поют колокола" состоялось знакомство с часовней Архангела Михаила. Дети с волнением слушали колокольные звоны в исполнении знаменитого кижского звонаря Игоря Хуттера.

На большой поляне возле исторического дома Сергеева детей ожидал вкусный обед и большая праздничная программа: народные игры, хороводы, конкурсы, мастер-классы, ярмарка кижских сувениров. В художественной мастерской "Цветочный калейдоскоп" каждый мог сделать своими руками панно из трав и цветов, растущих на острове Кижи. В музейной кузнице – попробовать свои силы в кузнечном ремесле. На мастер-классе "Заповедный остров" - создать свою линогравюру. Дети учились обрабатывать лён по старинным традициям, плести заонежские пояса, знакомились с флорой и фауной заповедного острова.

Из отзывов участников праздника 1 июня:

"Замечательный праздник!!! Море позитивных эмоций, незабываемых впечатлений!!! Поездка "преобразила" ребят, обогатила и воодушевила их к новым знаниям, путешествиям и стремлениям. Огромное спасибо организаторам праздника - музею заповеднику Кижи и детскому музейному центру, отдельно благодарим Наталью Евгеньевну Медведеву, нашего гида - экскурсовода на празднике!"

Леонтьева О.А. учитель



"Самая долгожданная поездка. Я впервые на острове и мне понравилось все: и поход и конкурсы, экскурсия, мастер-классы и вкусный обед. Я хочу еще и еще приехать на остров".

Алексей Санделл, 7 класс



"Красивый и здоровский остров! Весело было, незабываемо. Я узнал, что такое реставрация, удивила Преображенская церковь, ее парящие купола.

Узнал много об плотницких инструментах: черта, скобель и т.д. Захотелось что-нибудь сделать своими руками".

Пётр Мартынов, 7 класс



"До этой поездки я думал стать певцом, или артистом, еще у меня есть мечта стать хирургом, но сегодня я понял, что я хочу стать экскурсоводом и работать на острове Кижи. Мне понравился дом Яковлева, его убранство, рассказ о зажиточных хозяевах этого дома, Аптекарский сад, Преображенская и Покровская церкви. Я с удовольствием слушал мужской хор. Я участвовал во всех мастер-классах: сплел пояс, получил веселый "звериный паспорт", сделал подарок для родителей - гравюру Преображенской церкви, видел, как работает кузнец... Узнал много нового и интересного и получил много призов. Спасибо большое за праздник, хочу приехать ещё".

Егор Иванов, 2 класс

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