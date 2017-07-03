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Новости. Культура
13:53, 03 Июля 2017

Впервые в Петрозаводске Московский цирк на воде

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С 15 по 30 июля впервые в Петрозаводске будет гастролировать Московский цирк на воде.

Новая программа AQUA-show окунет вас в фантастический, незабываемый мир мифических существ, парящих в воздухе, манящих в небесные воды бассейна.

Накроет волнами сильнейших чувств: восхищения, удивления, сопереживания и вдохновения. Погрузит вас в магический волшебный сплав искрометного мастерства циркового искусства, неповторимой фееричной музыки, потрясающей ваши взоры хореографии в воде, многообразия и ликования фонтанов. Сказочное, насыщенное световое оформление надолго заворожит вас незабываемыми воспоминаниями!

Мастера спорта международного класса по синхронному плаванию исполняют свои хореографические и акробатические композиции, наполняя водное пространство причудливыми фигурами пауков, медуз, кораллов. Специально придуманы и включены в спектакль оригинальные номера с голубями, кошками. Но особенно впечатляют номера дрессуры в воде с морскими львами, крокодилами и питонами.

Цирк на воде AQUA-Show преподнесет еще немало сюрпризов, о которых не стоит рассказывать, чтобы не лишать вас удовольствия увидеть все своими глазами!

Цирковые представления будут проходить у ТРК "ЛОТОС PLAZA", пр. Лесной, 47-а.

Позаботьтесь о билетах заранее! Билеты можно приобрести в кассах ТРК "ЛОТОС PLAZA" и гипермаркета "Лента".

Дети до четырех лет БЕСПЛАТНО (в сопровождении взрослых, при себе иметь свидетельство о рождении). Доставка билетов по городу - 50 руб.

Расписание шоу:

15 - 16 июля - 16.0020 июля - 18.3022 июля - 12.00 и 16.00;

23 июля - 16.0027 июля - 18.3029 - 30 июля - 16.00.

Подробности узнавайте по телефонам: 8 (8142) 27-27-80, 63-63-61.

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