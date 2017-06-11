Врачи дадут консультации по отказу от курения в торговом центре Петрозаводска

Кабинет здоровья откроет сегодня в последний раз двери перед посетителями ТРЦ "Лотос-Плаза".

По сообщению Центра медицинской профилактики Карелии, 11 июня последний день работы кабинета здоровья в торговом центре. Посетители "Лотос-Плазы" смогут получить индивидуальные консультации врача-пульмонолога кабинета по отказу от курения Центра медпрофилактики РК, психолога и терапевта Центра.

Кабинет располагается на втором этаже рядом с лифтами. Режим его работы с 14.00 до 17.00.