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13:51, 11 Июня 2017

Врачи дадут консультации по отказу от курения в торговом центре Петрозаводска

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Кабинет здоровья откроет сегодня в последний раз двери перед посетителями ТРЦ "Лотос-Плаза".

По сообщению Центра медицинской профилактики Карелии, 11 июня последний день работы кабинета здоровья в торговом центре. Посетители "Лотос-Плазы" смогут получить индивидуальные консультации врача-пульмонолога кабинета по отказу от курения Центра медпрофилактики РК, психолога и терапевта Центра.

Кабинет располагается на втором этаже рядом с лифтами. Режим его работы с 14.00 до 17.00.

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