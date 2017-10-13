17:00, 13 Октября 2017
Врачи шуйской амбулатории не могут попасть к пациентам из-за отсутствия денег на бензин
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В Карелии медики Шуйской врачебной амбулатории заявили, что не могут заправить служебную машину и выехать на прием к пациентам, поскольку у медицинского учреждения нет денег на заправку транспорта.
Врачи со ссылкой на слова представителей руководства амбулатории утверждают, что счета их медучреждения арестованы, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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