Врачи шуйской амбулатории не могут попасть к пациентам из-за отсутствия денег на бензин

В Карелии медики Шуйской врачебной амбулатории заявили, что не могут заправить служебную машину и выехать на прием к пациентам, поскольку у медицинского учреждения нет денег на заправку транспорта.

Врачи со ссылкой на слова представителей руководства амбулатории утверждают, что счета их медучреждения арестованы, сообщают "Вести Карелии".

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