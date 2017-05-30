Врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как спасти ОТЗ

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков пообещал вплотную заняться проблемами Онежского тракторного завода, поскольку он крайне важен для республики.

"Онежский тракторный завод" – одно из старейших предприятий нашей страны и символ Петрозаводска. Завод всегда был и остается неотъемлемой частью становления и развития экономики города", - заявил Парфенчиков деловой газете "Взгляд".

Как считает глава региона, не стоит забывать, что предприятие всегда было крупнейшим налогоплательщиком. осваивает выпуск современной колесной и гусеничной лесозаготовительной техники.

"Из Красноярска на наш ОТЗ перенесли производство харвестеров и форвардеров. Сегодня это успешная импортозамещающая продукция", - добавил он.

Парфенчиков пообещал модернизировать предприятие.

"При поддержке Минпромторга готов инвестпроект по созданию на базе завода Центра по производству лесозаготовительной техники. Оказана финансовая поддержка из федерального центра: экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил получение 107 млн рублей. Также утверждена субсидия из федерального бюджета на проведение новых разработок лесозаготовительной техники в сумме 85 млн рублей. Благодаря этой помощи уже скоро мы приступим к изготовлению основных узлов и компонентов: кабины, харвестерные головки, гидростатические трансмиссии, двигатели", - пообещал Артур Парфенчиков.

"ОТЗ был одним из предприятий, с работой которого я познакомился в первые же дни моей работы в должности руководителя региона. В апреле я встретился с руководством ОТЗ. В мае по моему поручению состоялось совещание у первого заместителя главы республики Карелия – премьер-министра правительства Александра Чепика. Премьер обсудил перспективы предприятия с руководителем ООО "Агромашхолдинг", представителями ПетрГУ. Мы направили в адрес Внешэкономбанка, как главного кредитора, письмо с просьбой оказать содействие в сохранении ОТЗ и не допустить признания данного предприятия банкротом. Сегодня есть понимание, как сохранить и сделать конкурентным это уникальное для Карелии предприятие", - сказал Парфенчиков.