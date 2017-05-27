Врио главы Карелии поддержал программу продуктовой помощи малообеспеченным

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков поддержал идею запустить в России программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам, пишет Regnum.

Как ожидается, Минпромторг запустит программу продовольственной помощи малоимущим во второй половине 2018 года, в полную силу программа начнет работать в 2019 году.

"Идея дополнительной помощи малоимущим россиянам — крайне актуальна, особенно, если люди будут покупать на эти средства отечественные продукты, - заявил Артур Парфенчиков. - Вопрос здесь в том, что достаточно сложно создать эффективный механизм контроля — чтобы покупались именно российские продукты. В любом случае важно, что эти средства пойдут на увеличение потребительского спроса на внутреннем рынке, во время восстановления экономики это очень позитивный процесс".

Как отметил исполняющий обязанности главы Карелии, "по сути, речь идет о механизме субсидирования отечественного агрокомплекса через магазины-дискаунтеры".

"Надо сделать этот процесс максимально прозрачным", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Ранее Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного продовольственного обеспечения для малообеспеченного населения. На специальные банковские карты граждан, нуждающихся в улучшении питания, планировалось зачислять средства, баллы, которые можно потратить только на продукты первой необходимости российского производства.

Программа могла заработать еще в 2015 году — но тогда в бюджете не хватило средств. На запуск программы адресной помощи потребуется около 300 млрд рублей. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщал, что запустить проект раньше 2018 года не удастся.

Сегодня над вопросом финансирования программы трудятся Минпромторг совместно с Минфином, пишет Regnum.